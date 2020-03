Croque Monsieur

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Coloque no tabuleiro do forno, as fatias de pão de forma para que tostem ligeiramente, cerca de cinco minutos.

Retire depois o pão do forno e unte cada fatia com a mostarda. Por cima, coloque uma fatia de presunto outra de queijo e ainda outra com fiambre. Cubra com outra fatia de pão de forma e coloque na travessa de ir ao forno. Regue com o béchamel e polvilhe com o queijo emmental ou gruyére.

Leve ao forno a gratinar, por cerca de dez minutos.

Selecione agora a grelha superior e deixe que ganhe um ligeiro tom dourado por cima.

Antes de servir, polvilhe as sanduíches com raminhos de tomilho ou salsa picada (opcional).