Salsichas cocktail com mel e mostarda

Preparação

Pulverize as salsichas com um óleo em spray com baixo teor calórico. Cozinhe-as na air fryer, bem distribuídas — eu costumo pré-aquecer as salsichas — a 200 °C durante 12-14 minutos. Se estiver a cozinhar uma grande quantidade de salsichas, adicione mais tempo.

Mesmo antes dos últimos dois minutos, misture o mel e a mostarda e verta sobre as salsichas. (Será necessário limpar o cesto da air fryer depois disso, mas vale a pena).

Esta receita é retirada do Refeições Saudáveis com Air Fryer - Bored of Lunch.