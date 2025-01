Os croquetes são a melhor forma de transformar legumes que ficaram esquecidos no frigorífico em algo bem mais empolgante: uns petiscos suaves por dentro e estaladiços por fora, que transbordam de sabor e são deliciosos como uma refeição leve.

O óleo com sabor a paprica do chouriço condimenta este sensacional prato de arroz, tornando-o apetitoso, sumptuoso e irresistível. Uma receita do chefe de cozinha Gordon Ramsay.

Com esta deliciosa galinha no forno, sirva sempre batatas assadas em azeite e alho, bem estaladiças.

Os pastéis de bacalhau são um excelente petisco e bastante versáteis. Se estiver em casa acompanhe com um arroz malandrinho.

Uma receita que faz parte do nosso património nacional no que respeita à boa mesa.

A batata-doce tem o poder de tornar qualquer receita numa refeição de aconchego, reconfortante, seja pelo seu sabor ou pela sua intrínseca capacidade de satisfazer a cada nova garfada.

O nome diz tudo. Para comprovar, vai ter mesmo de experimentar estas delícias de batata.

Tem legumes a mais e quer usá-los? Só precisa de uma abóbora manteiga para os envolver num cremosa e colorido puré. Uma sugestão Too Good To Go.