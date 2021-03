Ervilhas estufadas com ovos escalfados

Preparação

Num tacho, levar a lume médio o azeite, a cebola e os alhos e deixar refogar um pouco.

Cortar o chouriço às rodelas e o toucinho em fatias finas, adicionar ao refogado e deixar dourar.

De seguida, adicionar os tomates, sem pele e cortados aos pedaços pequenos. Mexer tudo muito bem e deixar refogar por mais aproximadamente cinco minutos ou até o tomate já está cozinhado.

Juntar o vinho branco e deixar ferver até começar a evaporar para logo a seguir adicionar o caldo de carne. Deixar ferver sempre a lume médio durante mais cinco minutos.

Adicionar as ervilhas, mexer tudo muito bem e cobrir as ervilhas com a água (se as ervilhas forem frescas convém adicionar mais um copo de água e deixar cozer um pouco mais de tempo até ficarem prontas).

Tapar a panela e deixar apurar durante aproximadamente 15 minutos, sempre a lume médio-baixo.

Provar com uma colher, e se achar que o molho já está apurado partir os ovos e juntá-los no tacho um a um, com cuidado para não partir as gemas. Tapar a panela.

Agora é só esperar mais cinco minutos para que os ovos escalfem.