Croquetes de sobras

Preparação

Aqueça azeite numa frigideira grande e funda, em lume brando.

Corte as cebolas em rodelas finas e leve-as à frigideira até caramelizarem, mexendo pontualmente. Quando ficarem moles e douradas (geralmente, ao fim de 30-40 minutos), junte o açúcar e o vinagre. Continue a cozinhar em lume brando por mais uns cinco minutos, mexendo pontualmente. Quando o preparado ficar viscoso, retire do lume e reserva.

Corte o alho e os restantes legumes bem finos. Leve-os a saltear lentamente numa frigideira antiaderente, com um pouco de azeite, até estarem totalmente cozinhados e começarem a ficar dourados. Reserve-os.

Num tacho grande, derreta a manteiga até borbulhar. Junte a farinha e mexa até a mistura se despegar bem das laterais do tacho. Junta o leite, os legumes e a cebola e continue a mexer até ficar espesso e viscoso. Retire do lume e deixe arrefecer no frigorífico durante uma hora.

Depois de fria, molde a mistura em formato de croquetes. Mergulhe-os um a um em ovo batido e passe por pão ralado.

Aqueça azeite numa frigideira funda, em lume médio. Depois, frite os croquetes até ficarem com um tom castanho-dourado.

Depois de fritos, coloque-os sob papel de cozinha, para absorver o excesso de gordura.