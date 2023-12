Puré de abóbora com legumes assados

Preparação

Puré de abóbora: pré-aqueça o forno a 200 °C.

Corte a abóbora ao meio, ao comprido, e remova as sementes com uma colher. Estas poderão ser guardadas para torrar mais tarde.

Pincele com azeite o lado cortado da abóbora. Tempere-a com sal, pimenta e outras ervas a gosto.

Coloque a abóbora, com o lado cortado para baixo, numa folha de papel vegetal e asse-a durante 40-45 minutos, até o lado pincelado começar a caramelizar.

Retire a abóbora do forno e deixe-a arrefecer. Depois, remova a polpa com a ajuda de uma colher e coloca-a numa tigela. Desfaça a abóbora em puré com um esmagador de batatas ou uma batedeira elétrica. Junte a manteiga, mexendo sempre, até a mistura ficar cremosa.

Tempere com sal e pimenta.

Legumes assados: Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Corte os vegetais em pedaços de tamanho médio. Polvilhe-os com ervas, sal, pimenta e azeite e espalhe-os em papel vegetal.

Asse durante cerca de uma hora, virando os legumes uma vez ou duas, para criar uma crosta caramelizada dos dois lados.

Molho: bata o azeite com o sumo de limão, o xarope de ácer e a mostarda.

Para servir: espalhe o puré num prato e disponha os legumes assados por cima. Guarneça com o molho e ervas aromáticas a gosto.