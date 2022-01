Delícias de batata

Preparação

Lave as batatas, corte-as ao meio e coza numa panela com água a ferver, durante 20 minutos. Espete com um garfo para verificar se estão cozidas.

Retire da água, escorra-as bem e deixe arrefecer. Enquanto isso prepare o recheio.

Depois de arrefecerem, retire a pele e esmague com um garfo, com as mãos ou com um espremedor e adicione os temperos (azeite, sal, curcuma e pimenta preta) e a farinha. Envolva tudo até ficar um preparado homogéneo e maleável.

Divida a massa em seis bolinhas.

Espalme na mão cada bolinha e, com a mão, procure formar uma concavidade onde vai colocar o recheio.

Feche como se fosse uma trouxinha (ficando o recheio no interior do preparado) e espalme com cuidado, achatando-a.

Terminado o processo, sele numa frigideira com um pouco de azeite de ambos os lados durante dois a três minutos ou até ganharem uma ligeira cor. Retire com uma espátula.

Recheio: depois de lavar e limpar os vegetais, descasque o alho e a cebola. Pique ambos. Pique os cogumelos e a salsa, também.

Aqueça um tacho, adicione o azeite e de seguida a cebola e o alho.

Refogue em lume brando, até a cebola ficar um pouco macia e coloque os cogumelos. Cozinhe até murcharem. Tempere com sal.

A finalizar, adicione os espinafres, o preparado vegan e a salsa. Envolva tudo.

Dica do chef: aconselho a cozer as batatas no dia anterior a fazer a receita, para secarem melhor. Esta receita é bastante versátil e dá para fazer em todas as estações. Come-se quente ou fria e acompanha bem com uma salada rica ou legumes cozidos, a vapor ou assados. Em vez de espalmar, pode fazer em formato trouxa. Pode ainda optar em levar ao forno a 190 ºC durante 15 minutos, no máximo.