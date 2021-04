Tortilha de couve-flor

As tortilhas são uma excelente opção para quando não temos tempo. Apesar de a verdadeira tortilha à espanhola ser feita com batata, para cortar o jejum podemos recriar a tortilha e fazer com couve-flor, chuchu, cebola, alho-francês, curgete, nabo, enfim, com os ingredientes que quiser.

Asinhas picantes de couve-flor

Estas asinhas deliciosas sabem a extravagância, mas na realidade são saudáveis, porque são feitas no forno. As especiarias são maravilhosamente intensas e o pão ralado dá‑lhes uma cobertura estaladiça que contrasta na perfeição com a couve‑flor macia. É a entrada perfeita. Garantimos‑lhe que vai adorar.

Pastéis de legumes e massa filo

Para dar um toque exótico aos vegetais basta um bom tempero.

Pataniscas de milho e curgete com salada de tomate, abacate e rúcula

Alimentos descontraídos e saborosos, como estas pataniscas de milho-doce e curgete, são ideais para um brunch ou para um almoço de fim de semana. A sugestão é do chefe de cozinha Gordon Ramsay.

Hambúrgueres vegan “desperdício zero”

Uma forma maravilhosa de aproveitar restos de grãos ou feijão, de arroz ou quinoa e ainda talos e cascas de legumes. Pode congelar e comer naqueles dias em que não lhe apetece cozinhar. Uma sugestão de Sara Oliveira, terapeuta de medicina chinesa.

Tempeh frito em molho de soja doce

É muito comum no Oriente provarmos pratos agridoces ou salgados, ligeiramente adocicados, como é o caso deste. A receita original leva açúcar ou melaço, além de molho de soja doce. No caso vertente usa-se o molho de soja tradicional e o doce é introduzido com a geleia de arroz.

Pataniscas de curgete no forno

Uma receita versátil, já que pode substituir a curgete por outros ingredientes como cogumelo, tomate, espinafre, tofu, maçã e mesmo banana.

Mujadara de lentilhas, arroz e cebola

Mujadara é um prato tradicional libanês, à base de arroz, lentilhas e cebola. Por cá, dá uma tapa fantástica, plena de revigorantes sabores médio-orientais. Fácil de preparar, pode ainda fazer como eu e utilizar esta receita como refeição nos dias mais preguiçosos. É simples, saudável, e tão saborosa.