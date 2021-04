Pataniscas de milho e curgete com salada de tomate, abacate e rúcula

Preparação

Pré-aqueça o forno a 140 °C/120 °C com ventilação/gás 1.

Remova os grãos de milho das espigas colocando cada espiga na vertical e correndo uma faca afiada de cima para baixo a toda a volta.

Coloque uma frigideira antiaderente grande em lume forte. Quando estiver quente, adicione o óleo e o milho e cozinhe durante dois a três minutos, ou até o milho começar a tostar levemente. Adicione os cebolos e a malagueta e deixe refogar durante mais dois minutos.

Retire do lume e deixe arrefecer ligeiramente.

Coloque as gemas de ovo e o leite numa tigela e as claras de ovo noutra tigela e bata-as em castelo.

Esprema o excesso de líquido da curgete e adicione-a às gemas de ovo juntamente com a mistura de milho cozido. Adicione a farinha, o manjericão, os queijos e a raspa de limão. Tempere com sal e pimenta, misture bem e depois envolva suavemente as claras em castelo.

Coloque duas frigideiras antiaderentes grandes em lume médio a alto com uma fina camada de azeite em cada uma. Quando estiver quente, coloque duas colheradas grandes da mistura de milho em cada frigideira. Deixe cozinhar durante dois minutos de cada lado, ou até as pataniscas estarem douradas e crocantes. Quando estiverem prontas, transfira-as com cuidado para um tabuleiro e leve-o ao forno para as manter quentes. Cozinhe a restante mistura da mesma forma.

Coloque os ingredientes da salada numa saladeira e envolva bem. Sirva as pataniscas de milho quentes com a salada.