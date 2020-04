Hambúrgueres vegan “desperdício zero”

Preparação

Corte os talos e as cascas em pequenos quadrados. Faça o mesmo com o pimento.

Numa frigideira coloque a cebola picada, os dentes de alho picados, os talos, as cascas, o pimento e cozinhe no azeite até tudo estar macio. Se necessário acrescente uma colher de água. Os legumes devem ficar macios mas sem líquido em excesso. Tempere com sal, pimenta moída e junte a polpa de tomate ou ketchup e os coentros picados. Cozinhe mais uns minutos. Retire do lume e reserve.

Numa taça misture o arroz cozido e o grão ou feijão. Junte o salteado das cascas e, com um pilão ou com um esmagador de batatas, esmague tudo até obter uma pasta. Vá juntando a farinha de aveia aos poucos até obter uma consistência que dê para moldar. Normalmente 70 g é o suficiente, mas pode não precisar desta quantidade ou até precisar de mais.

Deixe descansar a massa no frigorífico durante 30 minutos.

Com as mãos molhadas em água fria molde os hambúrgueres. Pode cozinhá-los

no forno, ou na frigideira.

No forno deve colocá-los num tabuleiro forrado com papel vegetal e levá-los a assar durante 20 minutos (virando-os a meio do tempo) a 180 °C.

Na frigideira, coloque a aquecer três colheres de sopa de azeite e depois adicione os hambúrgueres, vire-os de vez em quando para cozinharem bem. Entre cada rodada de hambúrgueres deve colocar mais azeite ou pelo menos pincelar a frigideira.

Se os quiser congelar, faça-o sem estarem cozinhados. Basta colocá-los bem direitos no congelador (eu uso um tabuleiro) e depois de congelados colocá-los num saco ou numa caixa.