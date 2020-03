Nestas receitas, Mafalda Pinto Leite traz-nos “os superalimentos, uma força vital que a natureza coloca à nossa disposição. Com o poder de cura dos vegetais crus, da fruta, das ervas, das raízes, dos frutos secos, das algas e muito mais é possível envelhecer com graciosidade, aliviar o stress, dormir melhor e até sentir-se mais confiante”, como nos conta.

Mafalda é uma chefe de cozinha que viaja pelo mundo, mãe, defensora do estilo de vida sustentável e uma educadora alimentar. Estudou Educação Culinária Natural e Saudável no Natural Gourmet Institute em Nova Iorque. Em 2000, licenciou-se como Certified Culinary Chef and Nutritional Practitioner (Chef de Artes Culinárias Certificada e Profissional de Nutrição).

Muesli Bircher para pele resplandecente