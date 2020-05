Ceviche de abacate e manga

Preparação

Corte os abacates ao meio e tire-lhes os caroços. Com uma colher, retire o centro da polpa para uma tábua de cozinha, deixando uma camada de cerca de 1 cm em redor do interior de cada metade de abacate para servir de taça. Esprema a lima sobre as paredes laterais das "taças" para evitar que oxidem.

Pique grosseiramente a polpa de abacate que retirou e coloque numa tigela média.

Adicione as mangas, os tomates, a cebola roxa, o milho, o leite de coco, as cebolinhas, o sumo de lima, os coentros, a pimenta-jalapenho e as sementes de sésamo e envolva para misturar. Adicione sal a seu gosto. Deixe o ceviche repousar por cinco minutos para que os sabores se intensifiquem.

Divida o ceviche por quatro taças e sirva com chips de tortilha de coco, se desejar.