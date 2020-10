Sopa cremosa de tomate assado

Preparação

Pré-aqueça o forno a 190 ºC. Forre um tabuleiro de forno com papel vegetal.

Com uma faca afiada, faça uma cruz na base de cada tomate e coloque-os no tabuleiro com o lado da cruz para cima.

Adicione as cebolas, o alho e o tomilho e regue com o óleo de coco e o vinagre de sidra de maçã.

Polvilhe com sal e pimenta-preta.

Leve ao forno por cerca de 30 minutos, até ficar muito macio. Deixe arrefecer ligeiramente.

Retire o tomilho e descarte. Transfira os legumes assados e todo o líquido para um liquidificador, adicione o manjericão, e triture a alta velocidade até ficar suave e cremoso.

Prove e retifique os temperos, se for necessário.

Para fazer o óleo de pesto, coloque todos os ingredientes num robô de cozinha e triture na função “Pulse” até as macadâmias ficarem finamente picadas e o preparado ficar viscoso - o óleo quer-se com alguma textura.

Para servir, divida a sopa por taças ou canecas com uma concha e deite uma colherada de óleo de pesto por cima.