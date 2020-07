Asinhas picantes de couve-flor

Preparação

Coloque os cajus no tacho com água a ferver e deixe cozer durante 15 minutos, depois escorra e passe por água fria para arrefecer ligeiramente

Entretanto, parta a couve‑flor em floretes e corte os caules em pedaços do tamanho de uma garfada.

Ponha a farinha, o leite de origem vegetal, o alho em pó, a cebola em pó, os cominhos, o pimentão‑doce, o sal e a pimenta numa tigela, e mexa até obter uma massa.

Deite o pão ralado noutra tigela e, com as pontas dos dedos, esmague as migalhas para ficarem mais pequenas.

Deite a couve‑flor na massa e mexa para revestir.

Transfira para a tigela de pão ralado, poucos pedaços de cada vez, e misture cuidadosamente até estarem bem revestidos. Espalhe os pedaços de couve‑flor pelos

tabuleiros forrados e leve ao forno durante 20 minuto.

Entretanto, derreta a manteiga sem laticínios no micro‑ondas e junte o molho picante.

Após 20 minutos, retire os tabuleiros do forno, deite por cima o molho picante e vire a couve‑flor com cuidado até os pedaços estarem totalmente revestidos.

Devolva os tabuleiros ao forno durante 20‑25 minutos, até que uma faca afiada entre com facilidade nas partes mais grossas da couve‑flor e o exterior esteja bem dourado e estaladiço.

Retire do forno.

Enquanto a couve‑flor está a cozinhar, ponha todos os ingredientes do molho ranch, exceto as ervas, no robô de cozinha ou na liquidificadora e triture durante 1‑2 minutos, até estar homogéneo e cremoso.

Transfira para uma taça de servir.

Pique bem a salsa e o cebolinho, e adicione a maioria ao molho, reservando um pouco para empratar.

Sirva as asinhas de couve‑flor numa travessa enquanto ainda estão quentes, polvilhadas com as restantes ervas e com o molho ranch a acompanhar.