Numa entrevista ao site “The Vegan Society” os britânicos Henry Firth e Ian Theasby traçam-nos as origens de um projeto a dois que se tornou em poucos anos um fenómeno à escala global. Ambos traziam experiência no marketing digital, ambos, após se tornarem veganos perceberam que tinham dois problemas: “não havia comida suficiente disponível e tivemos que aprender novamente a cozinhar”.

O que tem o marketing digital de relação com o estilo de vida vegano? No caso desta dupla, fizeram do seu canal de vídeos no Youtube sobre cozinha um sucesso de divulgação do veganismo. Atualmente, Henry e Ian contam com mais de dois milhões de fãs e quase 25 milhões de visitas mensais. Para os amigos de longa data o objetivo era inspirar as pessoas a cozinhar receitas simples e deliciosas, a partir do zero.

Do digital para os escaparates, os dois cozinheiros amadores lançaram um livro de nome homónimo ao canal digital, “BOSH!”. E, de novo, trouxeram consigo a estrela de sucesso.

créditos: Leya/Lua de Papel

O livro, com 140 receitas e que agora chega a Portugal, editado pela Leya/Lua de Papel, “já vendeu mais de 450 mil exemplares e venceu o prémio Livro de Lifestyle do Ano atribuído pelos British Book Awards 2019”, informa-nos a editora.

Dizem-nos os dois cozinheiros a quem o jornal “The Times” chamou “os Jamie Olivers veganos”: “queríamos fornecer às pessoas interessadas num estilo de vida baseado em plantas, um recurso que oferecesse receitas veganas simples, mas deliciosas”

Na prática, vamos encontrar na presente obra sugestões para pequenos-almoços rápidos a pratos para festas, de jantares às mais sumptuosas sobremesas. Não faltam cocktails.

Os dois cozinheiros veganos são também apresentadores do programa Living on the Veg na ITV1.

A obra com tradução de Patrícia Cascão chega aos escaparates com o preço de 21,90 euros. Entretanto, encontra-se já disponível em pré-venda nas livrarias online.