“Iron Man” Gordon Ramsay prepara-nos para um verão fit à mesa

Gordon Ramsay há muito que deixou de ser “apenas” um chefe de cozinha de estatura internacional. O homem que acumula estrelas Michelin, mais precisamente 16, em restaurantes da Europa, à Ásia e Estados Unidos é, também, uma marca, responsável por uma fundação com o seu nome e um atleta empenhado.

Para o escocês, nascido em 1966, a carreira profissional de futebolista foi travada por uma lesão ainda na juventude. Contudo, a palavra revés já não entrava na época no dicionário de Ramsay que encontrou na cozinha a fórmula para o sucesso. Uma ascensão meteórica no mundo da gastronomia e êxito mediático que acelerou a par com o envolvimento de Gordon na atividade física e promoção de bons hábitos alimentares.

A 4 de junho, o contributo do cozinheiro britânico para uma alimentação nutricionalmente comprometida com a boa forma, chega aos escaparates nacionais sob a forma de livro, “Comida Fit” (Porto Editora). Uma obra fit no conteúdo, mas encorpada no número de receitas que nos traz, mais de cem, em perto de 300 páginas.

créditos: Porto Editora

Gordon Ramsay, fiel discípulo de “monstros” da cozinha como o irrascível Marco Pierre White ou o génio Joël Robuchon, falecido em 2018, desafia os leitores a uma maratona por capítulos organizados em três grandes abordagens: “Saudável”, “Leve” e “Fit”. Sob estas linhas-mestres para a obra, apresenta-nos receitas arrumadas entre outros temas, em pequenos-almoços nutritivos, almoços e saladas nutricionais, snacks saudáveis e guloseimas não muito doces, jantares e acompanhamentos leves, refeições revigorantes ricas em proteínas para a noite seguinte.

De resto, a seleção de receitas apresentada por Ramsay cobre um espetro largo. Alguns exemplos? Pudim tropical de sementes de chia, Bife de atum com salada de manga e pepino, pêssegos grelhados com crumble de granola, Sanduíche de “maionese” de ovo com espinafres, Frango assado com feijão-manteiga, alho-francês e espinafres, Sorvete de maçã com especiarias, Tacos de peixe com especiarias, Rolinhos de figo, Batido de chocolate negro.

Receitas que o atleta Gordon, com provas dadas em competições “Iron Man” e ultramaratonas, prepara em casa, nos seus restaurantes e nos momentos em que se prepara para a prática do desporto.

Em “Comida Fit”, o chefe de cozinha deixa-nos notas de como combinar receitas das diferentes secções da obra para ajudar a cumprir os objetivos pessoais de cada um, seja o controlo de peso ou a recuperação muscular após um treino longo.

Ainda jovem, Gordon Ramsay investiu num curso de gestão hoteleira. O talento natural para a arte da culinária levou-o a aprender com os mais influentes chefes mundiais, como Albert Roux e Marco Pierre White, em Inglaterra, e Guy Savoy e Joël Robuchon, em França.

Em 1993, tornou-se chefe do Aubergine, em Londres, restaurante que depressa conquistou 2 estrelas Michelin. Em 1998, com 31 anos, abriu um restaurante próprio, dando-lhe o seu nome.

Em 2006, foi condecorado com a Order of the British Empire, atribuída pela Rainha Isabel II, pelo serviço prestado à indústria culinária.

Gordon Ramsay é protagonista de vários programas televisivos, entre eles alguns reality shows de sucesso mundial. .