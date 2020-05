People Love a Cool Experience, ou se preferirmos, em português, as pessoas adoram uma experiência agradável. Para levar à letra a expressão – ou, no caso presente, o acrónimo a partir do inglês -, a Chefs Agency acaba de apresentar o serviço “P.L.A.C.E.”.

Desta forma, chefe de cozinha nacionais, empresas vínicas e das áreas da cultura e artes, tornam-se parceiros em experiência que incluem, entre outras, “um piquenique na praia, um lanche no jardim de casa, um almoço romântico no campo ou numa falésia com vista de cortar a respiração”, como nos conta a equipa da Chefs Agency em comunicado.

“Preparadas de acordo com as mais estritas regras de higiene e segurança, as refeições desenvolvidas à medida de cada pedido poderão incluir a presença do chefe que as concebeu, caso seja esse o desejo do anfitrião”, informa a agência sediada em Lisboa.

O serviço conta com nomes como os dos chefes Miguel Laffan, que conquistou a primeira estrela Michelin no Alentejo, no L’And Vineyards; Vítor Sobral, do Grupo Quina; Henrique Sá Pessoa, detentor de duas estrelas Michelin no restaurante Alma; Tiago Bonito, chefe com uma estrela Michelin no Largo do Paço, em Amarante; Benoît Sinthon, chef do Il Gallo d’ Oro, na Madeira, com duas estrelas Michelin.

Chefe de cozinha Miguel Laffan.

O serviço encontra-se disponível em Portugal continental e ilhas, carecendo de marcação com 48 horas de antecedência. As ementas são personalizadas, conforme o briefing do cliente.

O almoço ou jantar podem ser acompanhados de uma atuação artística. “A parceria com a Blue Collective permite-nos levar à sua casa, ao seu jardim ou ao espaço que desejar live performances artísticas”, informa a Chefs Agency.

No verão, estão previstos mini eventos ao ar livre, em conformidade com as regras de segurança atuais, para um número máximo de dez convidados.

Henrique Sá Pessoa e Pedro Larcher.

Os amantes do vinho podem ainda adicionar o serviço personalizado para cada ocasião, com a possibilidade de realizar jantares comentados com a harmonização de vinhos, a cargo da Martins Wine Advisor, onde Cláudio Martins, que acumulou know-how ao longo dos anos a construir as adegas mais excêntricas pelo mundo inteiro, tem ao seu lado o sommelier Rodolfo Tristão, que esteve à frente da cave de vinhos do restaurante Belcanto, em Lisboa (2 estrelas Michelin).

“O conceito surge de uma evolução do serviço de Catering de Assinatura que a empresa desenvolvia nos últimos quatro anos, envolvendo os chefes com quem trabalhamos a nível nacional, mas adaptado às circunstâncias atuais, ´ao novo normal` e às necessidades que com ele vieram. Os parceiros selecionados na área vínica e na área cultural foram decisivos para a valorização do serviço que apresentamos ao mercado” esclarece Patrícia Dias, diretora da Chefs Agency.

Mais informações e reservas sobre este serviço pelo tel. 938 480 965 e e-mail raquel.barroso@chefsagency.net