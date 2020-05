Até 30 de setembro, Cascais celebra o festival “Rua Amarela” (antes designado “Todos Para a Rua”), iniciativa este ano adaptada às regras sanitárias e de conduta pública impostas pela contenção da pandemia COVID-19. Contas feitas, dez restaurantes instalados no eixo urbano de nome homónimo ao do festival (Rua Nova da Alfarrobeira, Rua Alexandre Herculano e Rua Afonso Sanches), juntam-se à iniciativa.

As artérias encontram-se encerradas ao trânsito automóvel e passam a contar com esplanadas permanentes, onde é possível degustar a cozinha dos restaurantes Taberna Clandestina, Polvo Vadio, Moules & Gin, La Contessa - Carpaccio House, Souk, Confraria Pop Up, Hamburgueria do Bairro, The Grill, Soya e Extremo Oriente.

Um espaço que funciona com “mesas bem afastadas e com divisórias, equipa devidamente treinada, equipada e testada com as novas instruções de segurança no trabalho, disponibilizadas pela Associação Empresarial de Cascais - AECC e a Câmara Municipal de Cascais”, lemos no Facebook da Rua Amarela - Restaurant District Cascais.

As refeições devem ser antecedidas de reservas nos restaurantes. “Iremos ter turnos para não haver filas de espera e aglomeração de pessoas”, sublinha a mesma fonte.

Ainda de acordo com os promotores da iniciativa, “voltemos às ruas sim, mas com toda a segurança, compaixão e a compreensão de que, mesmo numa nova época de adaptação, não teremos medos, mas sim cautela, não iremos criticar mas sim apoiar e principalmente, ser feliz e manter a saúde”.