Chamem-lhe “novo normal” ou, se se preferir, a adaptação possível aos constrangimentos que a atual pandemia nos obriga. Na realidade, não obstante máscaras, separação, regras e procedimentos, sabe-nos pelo céu, a notícia da reabertura de portas dos restaurantes, a 18 de maio.

Com esplanadas reforçadas, cumprimento das medidas anunciadas pela Direção-Geral da Saúde que aqui pormenorizamos, os restaurantes ajeitam-se a esta sua nova vida. Não faltam novas propostas nas cartas, mas também o reencontro com os pratos de que gostamos. Regra geral, recomenda-se a reserva antes da visita ao restaurante.

Para acompanhar, em atualização, algumas das propostas da temporada dos restaurantes na era COVID-19.

JNcQUOI Asia

Em março último os restaurantes da marca JNcQUOI anunciavam o encerramento por tempo indeterminado. Agora, a 18 de maio, o JNcQUOI Asia, gerido pelo Grupo Grupo Amorim Luxury, anuncia a reabertura. A partir das 12h00, voltamos a contar com a cozinha de inspiração asiática com pratos como o Pato cantonês (38 euros) e o Frango Tandoori (22 euros).

Morada: Avenida da Liberdade, 144, Lisboa.

Contactos: Tel. 210 513 000 ; E-mail: bookatable@jncquoiasia.com

créditos: JNcQUOI Asia

Mercantina reabre portas com sabores de Itália



Após semanas com as portas abertas apenas para serviços de take away e entrega ao domicílio, a Mercantina reabriu os três restaurantes lisboetas inspirados na cozinha de sabor mediterrânico - Alvalade, Chiado e Bistro 37. Um regresso que se faz com duas promoções: “2x1 ao almoço e ao jantar à segunda-feira, nos pratos selecionados nas três unidades; e oferta da refeição das crianças todos os dias, ao almoço, em Alvalade e no Chiado”, anuncia a marca em comunicado.

Moradas: Mercantina Alvalade: Praça de Alvalade, nº 6B. Mercantina Chiado: Rua da Misericórdia, nº 114. Bistro 37: Avenida da República, nº 37.

Contactos: Alvalade: Tel. 217 960 313. Chiado: Tel. 213 470 512. Bistro 37: Tel. 919 134 014

Pizzaria ZeroZero

Com duas casas instaladas na capital, a pizzaria ZeroZero também passa a estar de portas abertas a partir de 18 de maio. Contudo, anote: o restaurante do Parque das Nações, abre ao almoço e ao jantar. Já o congénere, instalado no Príncipe Real, abre apenas ao jantar. Em ambos há duas amplas esplanadas. No interior, de acordo com a equipa da ZeroZero, “ambos os espaços vão ter apenas 50% das mesas disponíveis e estamos a seguir todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde”.

Moradas: Alameda dos Oceanos, lote 2.11.01H, Parque das Nações, Lisboa. Rua da Escola Politécnica, nº 32, Lisboa.

Contactos: Tel. 218957016 (Parque das Nações), 213 420 091 (Príncipe Real); E-mail zerozero@pizzeriazerozero.pt

créditos: Amuse Bouche

Duas estrelas do Alma regressa a 26 de maio

É terça-feira, 26 de maio, que o chefe de cozinha Henrique Sá Pessoa, regressa à atividade no seu restaurante Alma, casa lisboeta com duas estrelas Michelin. Para Sá Pessoa, a decisão da reabertura do restaurante é "um passo que é dado com confiança, sabendo que tudo estamos a fazer para dar segurança aos nossos clientes. A restauração irá viver uma nova fase com muitas dificuldades, mas temos de caminhar passo a passo". Recorde-se que o fine dining, encerrado desde 16 de março deste ano, apresenta uma carta com três menus de degustação: "Costa a Costa", "Alma" e "À la Carte".

Morada: Rua Anchieta, nº15, Chiado, Lisboa.

Contactos: Tel. 213 470 650; email alma@almalisboa.pt

Audaz Gastropub

No início deste ano, Campo de Ourique, em Lisboa, via inaugurado um novo gastropub, o Audaz. Poucas semanas volvidas, a casa fechava portas devido ao estado de emergência. Agora, este 18 de maio, às 12h00, o Audaz volta a fazer mostra da sua cozinha, mas também de uma bem fornecida carta de bebíveis, nomeadamente os cocktails de autor. Os petiscos estão por conta do chefe de cozinha Manuel Lino. Entre as propostas, há menus de almoço (12,5 euros/ dois pratos, ou 15 euros/ três pratos), assim como novidades, como os Baos de moelas de galinha com maionese de kimchi.

Morada: Rua 4 de Infantaria, nº 3A, Lisboa.

Contacto: Tel. 211 349 094

créditos: audaz

Ílhavo estreia o renovado Restaurante Clube de Vela

Mais a norte, em Ílhavo, o Restaurante Clube de Vela, situado na Costa Nova, não só reabre a 18 de maio, como o faz numa altura em que “estreia” suas obras de requalificação que se iniciaram no final de 2019.

De resto, a casa com mais de 25 anos, entrega à mesa pratos como as amêijoas à Bulhão pato (18,5 euros), robalo ao sal (48 euros/kg), filetes de polvo (19 euros), açorda de marisco (22 euros), arroz de marisco (22 euros), entre outros. Não faltam as carnes. Uma sugestão, o chuletón maturado (60 euros/Kg).

Morada: Avenida José Estevão, Praia da Costa Nova, Ílhavo.

Contacto: Tel.: 234 360 250

créditos: Restaurante Clube de Vela

Restaurante Bon Bon com estrela Michelin reabre a 23 de maio

Detentor de uma estrela Michelin, o restaurante Bon Bon, localizado em Carvoeiro, no Algarve, tem marcada a sua reabertura para 23 de maio. A abertura decorre, “numa primeira fase aos almoços, ao sábado, domingo e segunda-feira, e só abrirá aos jantares no 25 de junho”, informa a equipa daquele espaço que tem na cozinha o chefe Loius Anjos.