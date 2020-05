Uma tarde numa herdade alentejana, a cozinhar com o chefe de cozinha Ljubomir Stanisic; uma visita a dois mercados algarvios, com o chefe de cozinha Rui Silvestre (uma estrela Michelin), seguida de almoço, ou um jantar vínico na companhia de dois críticos de nomeada, João Paulo Martins e Edgardo Pacheco, são três entre as dezenas de experiências gastronómicas que estão em licitação em leilão virtual.

Na prática, o “Gastro Leilão Solidário” chega com um objetivo bem definido, o de “ajudar através da recolha de fundos para entrega aos mais afetados pela pandemia, aos mais vulneráveis e aos heróis profissionais da primeira linha de combate à COVID-19. A doação de 100% das receitas do leilão à Cruz Vermelha Portuguesa, em particular para o movimento #Euajudoquemajuda”. Uma afirmação de princípios da promotora destes leilões solidários, a consultora Brandelicious.

Para atingir o fim proposto, chefes de cozinha, adegas, hotéis, sommeliers, produtores vinícolas juntam-se à iniciativa. Todos eles se disponibilizam para conviver com aqueles que arrematarem pelo maior valor as diferentes experiências em licitação.

Para além das experiências já citadas, encontramos neste leilão online, a possibilidade de passar um dia na companhia do chefe de cozinha João Rodrigues (uma estrela Michelin no restaurante Feitoria, em Lisboa), numa visita a pequenos produtores e com a possibilidade de preparar com o chefe um almoço rústico onde não faltará um cabaz de produtos alimentares.

Já com Vasco Coelho Santos, fundador do Euskalduna Studio, a visita proposta é a um mercado da cidade do Porto, seguida de um almoço privado para duas pessoas no Euskalduna Studio, com um menu exclusivo para o momento.

Todas as experiências propostas partem de uma base de licitação, carecendo apenas de um registo prévio no site. As propostas podem ser feitas em qualquer momento no decurso dos dias de leilão.

Para além das iniciativas em destaque presentemente, o “Gastro Leilão Solidário” anuncia para breve novas experiências com outras tantas figuras da gastronomia nacional.

