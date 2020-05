Com o início deste mês de maio, o chefe de cozinha António Nobre deu-nos nota de que estava de regresso à atividade no seu restaurante Degust’AR, em Lisboa. Isto com a entrega ao domicílio de alguns dos seus pratos, assim como em regime de take away.

A par da atividade que mantém na cozinha do seu restaurante lisboeta, António Nobre não tem deixado em mãos alheias algumas sugestões de pratos que, facilmente, reproduzimos em casa. Por exemplo, um bacalhau à Gomes de Sá, como nos faz mostra em publicação no Facebook.

Entretanto, na carta desenhada por António Nobre, encontramos sabores do Alentejo, temperados com pitadas de outras cozinhas mediterrânicas. Isto pela mão do chefe de cozinha alentejano que nos deu em 2010 o livro "Entre Coentros e Poejos".

Coentros que temperam e aromatizam algumas das sugestões desta carta para degustação doméstica e onde não faltam, por exemplo, nas entradas os cogumelos frescos salteados em azeite, alho e coentros (8 euros) e nos principais pratos como o cação de coentrada com batata a murro e pão frito, as pataniscas de bacalhau com arroz de coentros, o ensopado de borrego à alentejana e as Bochechas de porco ibérico em molho de vinho tinto alentejano com puré de batata assada (todos os pratos a 12 euros).

Para remate, a doçaria alentejana com a Sericaia com ameixa de Elvas (4,5 euros)

As encomendas podem fazer-se de segunda a domingo, das 11h00 às 20h30, pelos telefones 213 520 896, 962 673 777