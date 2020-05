A 15 de março, o grupo de restauração José Avillez tomava uma decisão impensável algumas semanas antes, encerrar temporariamente mais de uma dezena de estabelecimentos, face à crise pandémica associada à COVID-19. Uma medida que antevia o estado de emergência, entretanto declarado a 19 de março e que decretou o encerramento de todos os restaurantes nacionais.

Dois meses volvidos, o chefe de cozinha com duas estrelas Michelin (restaurante Alma, em Lisboa) e também empresário, com centenas de colaboradores a cargo, desabafou nas redes sociais, em seu nome, mas também das centenas de profissionais do setor: “Precisamos de ajuda! Somos 240 mil pessoas na restauração em Portugal. Isenção de TSU [Taxa Social Única] até final de 2020. IVA a 6% até final de 2021”. Recorde-se que o IVA da restauração se situa atualmente na casa dos 13%.

Agora, Avillez dá expressão às ansiedades de outros colegas do setor como aqui destacámos, face aos custos acrescidos de operação decorrentes das orientações já anunciadas pela Direção-Geral da Saúde para a reabertura dos estabelecimentos a 18 de maio. Isto depois de 60 dias de encerramento e com as atividades reduzidas ao take away e entregas ao domicílio. No caso de Avillez, serviços disponibilizados nos espaços Bairro do Avillez e a Pizzaria Lisboa.

“Queremos voltar a abrir. Queremos continuar a cozinhar e a cuidar. Queremos acreditar que um dia as coisas vão ser como eram. Queremos mostrar o que Portugal tem de melhor, como temos feito nos últimos anos. Queremos ser o ponto de encontro de portugueses e estrangeiros, de famílias e amigos”, desabafa Avillez no post publicado a 10 de maio.

Recorde-se que já a 5 de maio, quando da sua participação no simpósio online “Sangue na Guelra”, o chefe de cozinha revelava a sua preocupação e apreensão enquanto empresário do setor da restauração, mas também como empresário.

“Como homens de negócios temos [empresários da restauração] de pensar sobre o que vem a seguir”. Na mesma conversa com o colega de profissão, o chefe Dan Barber (restaurante Blue Hill, em Nova Iorque”), Avillez sublinhava a resiliência dos profissionais do setor. Na sua intervenção recordou o esforço para “manter todos os nossos colaboradores”, muitos deles em casa.