O chefe Ljubomir Stanisic disse este sábado, dia 14, no Jornal das 8, da TVI, que já fechou os seus restaurantes para evitar a propagação da Covid-19. Num discurso inflamado, como é seu apanágio, este mostrou-se ainda indignado com o facto de o governo português não ter obrigado os restantes restaurantes do país a fazer o mesmo.

"Não sei como vou pagar os ordenados ao final do mês destas 80 famílias, mas prefiro proteger os funcionários", disse à TVI, numa entrevista realizada via Skype.

"Os restaurantes que se lixem, o mais importante é a saúde pública", defendeu.

“O Governo não tem tomates para fechar os restaurantes”, acrescentou, manifestando a sua opinião sobre as medidas tomadas pelo governo e dando origem ao movimento '#Tomates'.

Corroborando as palavras de Ljubomir, foram vários os chefes famosos que se juntaram a este movimento e partilharam nas suas redes sociais imagens com a hashtag '#TOMATES' e exigindo assim ao governo português que tome medidas drásticas relativamente ao funcionamento dos restaurantes portugueses durante o período mais critico da pandemia do novo coronavírus.

Leia Também: Corrida aos supermercados nos EUA... Daniela Ruah até teve sorte