Numa altura em que começa a viver-se nos Estados Unidos da América uma autêntica corrida aos supermercados, devido à pandemia do novo coronavírus, Daniela Ruah saiu para fazer compras e acabou por sentir-se uma mulher de sorte.

Nas suas redes sociais, a atriz contou ter notado durante as compras de domingo que a comida enlatada desapareceu dos corredores do supermercado. Nas prateleiras sobraram apenas as sardinhas enlatadas, iguaria pouco apreciada pelos americanos, mas que faz parte do gosto bem português de Ruah.

"Quando a comida enlatada desaparece dos supermercados e ninguém gosta de sardinhas, mas tu gostas", brincou a estrela de 'Investigação Criminal - Los Angeles'.

Leia Também: "Talvez fosse melhor ficar, tenho imunidade baixa, mas o meu lugar é aí"