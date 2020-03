Sofia Ribeiro foi nos últimos dias alvo de duras críticas pelo facto de ter mantido as suas rotinas, passeios e idas à praia, durante as férias que está a viver no Brasil. Depois de ter reagido aos comentários negativos, que a acusavam de não estar a ser preventiva em relação à pandemia do novo coronavírus, a atriz resolveu agora informar os fãs que está de regresso a Portugal.

"Estas férias estavam marcadas há muito, ainda estávamos todos bem longe da realidade atual... Por aqui, já se começa a falar, já começam a haver casos, ainda assim tudo bastante sossegado, como estávamos também nós, há pouco tempo", começa por explicar, confessando de seguida que foi aconselhada por muito a permanecer no Brasil.

"Muitos dizem-me que fique por cá, pelo menos para já. A verdade é que eu poderia ficar! Na verdade, talvez até fosse melhor para mim ficar, dado que a miúda aqui já gastou umas quantas vidas nesta roda da vida e diz que tem a imunidade baixa... Mas a verdade também é que o meu lugar é aí. A minha casa... O meu coração está aí. Agora aqui, amanhã junto dos meus", completou, revelando assim que deverá aterrar em Lisboa este domingo.

