Mesmo estando longe de Portugal, Sofia Ribeiro não ficou indiferente à vitória do Sporting contra o Benfica.

Os leões venceram as águias na noite de domingo, dia 29 de dezembro, por 1-0 e a atriz fez questão de festejar no Brasil, onde está de férias.

Numa publicação que fez no Instagram, Sofia Ribeiro mostrou-se com a camisola do Sporting e destacou a estreia do novo treinador do clube. "Bem-vindo, Rui Borges", escreveu.

Leia Também: Sofia Ribeiro de férias com as sobrinhas no Brasil