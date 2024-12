Sofia Ribeiro e as sobrinhas, de quem ficou com a guarda no ano passado, fugiram do frio que se faz sentir nesta altura do ano no nosso país e estão de férias no Brasil.

A atriz partilhou um conjunto de fotografias na sua conta de Instagram referindo que se encontram em Salvador, Bahia.

"No meu Brasil, agora delas também. Sobre três miúdas muito felizes", lê-se na legenda da publicação.

Nelas, é possível ver tia e sobrinhas na praia. O rosto das meninas continua, como tem sido habitual, a não ser mostrado.

