Daniela Ruah não deixou passar em branco o Dia do Pai nos EUA, que foi celebrado no domingo, dia 15 de junho, e fez questão de homenagear o marido e pai dos seus filhos.

Ao publicar uma fotografia de David Paul Olsen com as crianças, River Isaac e Sierra Esther, a atriz escreveu: "Parabéns atrasados pelo Dia do Pai (EUA) ao melhor papá que poderíamos ter pedido… Amas os nossos filhotes com tanta paixão e tenho muita sorte em ter-te ao meu lado."

De recordar que Daniela Ruah e David Paul Olsen estão casados desde 2014.

Leia Também: Lily Collins presta homenagem ao marido no seu primeiro Dia do Pai