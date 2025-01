Daniela Ruah foi mãe há 11 anos e foi esse marco que quis assinalar no início deste novo ano 2025.

A atriz recorreu à sua conta de Instagram para dar os parabéns ao filho, que comemorou 11 anos no dia 30 de dezembro.

"Em 2013, passámos o Ano Novo no hospital porque… No dia 30 de Dezembro celebrámos o meu filhote! 11 anos de trepar e saltar, de cozinhar e construir, de correr, de fazer 1 milhão de perguntas, de adorar a irmã, de ser super inteligente, de ser o mini eu do pai. 11 anos de ser mãe e a montanha-russa da maternidade. 11 anos do meu miúdo favorito no planeta, e dos miminhos mais maravilhosos antes de dormir", lê-se na legenda da publicação.

Daniela Ruah e David Paul Olsen são pais de River Isaac e de Sierra Esther.

