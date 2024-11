Daniela Ruah mostrou aos seguidores qual é a sua época do ano preferida.

Nas redes sociais, a atriz publicou duas imagens, uma com o marido David Paul Olsen e outra com os filhos River Isaac, de 10 anos, e Sierra Esther, de oito.

Na legenda da publicação, Daniela escreveu: "Adoro esta altura do ano, que começa com o Dia de Ação de Graças... Os dias começam a ser cozy [aconchegantes, em português] ao aproximarmo-nos das férias… Os meus anos, Hannukah, Natal, anos do River, Ano Novo, anos do Dave. Estamos bastante ocupados no lar Ruah Olsen… sinto-me muito grata pelos meus e pela vida que andamos a construir", concluiu a atriz.

