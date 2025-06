Charlie McDowell comemorou o primeiro Dia do Pai (enquanto pai de primeira-viagem), data que nos EUA foi celebrada no domingo, dia 15 de junho.

Lily Collins não deixou passar em branco este dia especial e fez questão de prestar uma homenagem ao marido através de uma publicação que fez no Instagram.

"Feliz primeiro Dia do Pai, Charlie McDowell. A Tove é a menina mais sortuda do mundo por ser tua. Ver-te com ela é a coisa mais linda", disse Lily Collins junto de várias imagens do companheiro com a filha de ambos.

"Certamente nasceste para ser pai e continuas a surpreender-me a cada dia com as inúmeras maneiras como a proteges e cuidas dela, a fazes rir e a adoras. O que faríamos sem ti? Amamos-te tanto, tanto, tanto...", completou. Veja na galeria as imagens que acompanham a publicação.

