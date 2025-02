Esta terça-feira, 18 de fevereiro, Lily Collins partilhou um vídeo no seu Instagram com a filha Tove. No registo, a recém-mamã pode ser vista a brincar com a bebé deitada no seu colo.

O momento torna-se ainda mais especial, uma vez que a atriz dança com Tove ao som de 'I Can't Dance', dos Genesis, banda da qual Phil Collins, avô da bebé, fez parte.

"A Tove está a iniciar a sua educação musical", esreveu Lily Collins na legenda.

Ora veja o momento.

Recorde-se que Lily Collins e o marido, Charlie McDowell, deram as boas-vindas a Tove em janeiro, através de uma barriga de aluguer.

