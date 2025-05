Lily Collins anunciou há quatro meses o nascimento da primeira filha, Tove Jane McDowell, e agora levou a menina ao seu local de trabalho.

A atriz, de 36 anos, esteve com a bebé no set de gravações da nova temporada de 'Emily In Paris', e a menina, como seria de esperar, acabou por ser o centro das atenções.

O Daily Mail divulgou algumas imagens deste momento, e as mesmas estão também a circular nas redes sociais.

De recordar que a pequena Tove nasceu através de uma barriga de aluguer, em janeiro, e é fruto do casamento de Lily com Charlie McDowell, de 41 anos.