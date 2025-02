Depois de anunciar o nascimento da sua filha, através de uma barriga de aluguer, Lily Collins mostrou-se agora a passear com a bebé.

"Felicidade absoluta", escreveu numa fotografia partilhada nas stories da sua conta de Instagram, tirada pelo marido, Charlie McDowell.

Tove Jane McDowell nasceu no início da passada semana e é fruto do casamento da protagonista da série 'Emily in Paris' e do realizador Charlie McDowell.

De relembrar que os dois se casaram em setembro de 2021 e ainda não tinham filhos.

© Instagram/Charlie McDowell

