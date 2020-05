O ano de 2019 fechava com números recorde no que toca ao turismo em Portugal. Em 12 meses, o nosso país recebeu, entre nacionais e estrangeiros, perto de 27 milhões de visitantes, nos dados então revelados pelo Governo. A restauração nacional beneficiava com estes números otimistas. Na mesma altura e do Extremo Oriente, começavam a chegar notícias de um novo vírus identificado na cidade de Wuhan, a capital da província da China central, enorme centro comercial com 11 milhões de habitantes.

Hoje, volvidos cinco meses sobre o anúncio do novo vírus, o mundo lida diariamente com as palavras pandemia, COVID-19, coronavírus, confinamento. Portugal não é exceção. Quarenta e cinco dias de emergência nacional, a que se segue a situação de calamidade, fazem-nos perceber que, neste mundo global, um distante ponto no planisfério, tem o potencial para se tornar numa realidade fulcral nas nossas vidas.

De portas fechadas há perto de dois meses, os restaurantes nacionais vivem, agora, a expetativa de reabertura a 18 de maio. Não será como antes como afirmaram três chefes de cozinha nacionais e também empresários, Alexandre Silva (restaurante Loco, Lisboa), Hugo Silva (restaurante Boi-Cavalo, Lisboa) e Vasco Coelho dos Santos (Euskalduna Studio, Porto).

O trio reuniu-se a 4 de maio no painel inaugural da sétima edição do simpósio Sangue na Guelra (4 e 5 de maio), que este ano estreia, por força das condições do momento, a sua versão digital.

“O futuro da restauração independente”, a temática que juntou os cozinheiros nacionais, com moderação do jornalista gastronómico Rafael Tonon, procurou encontrar respostas sobre a amanhã de estabelecimentos pequenos, aqueles que não contam com a máquina da gestão dos grupos de restauração e que mantêm – nalguns casos – desde há semanas, a atividade exclusivamente centrada no take away e entregas ao domicílio.

Pessoalmente, não quero como cliente, ir jantar fora e ser recebido por pessoas com máscaras, ou ter acrílicos

Num contexto de pandemia com repercussões na economia ainda não completamente discerníveis, haverá vantagem em ser um restaurante independente? À pergunta que serviu de linha de partida para a conversa Alexandre Silva respondeu que “teoricamente [no restaurante independente] é muito mais fácil colocares as tuas ideias em prática. Consegues chegar mais depressa à ideia que tens. No entanto, na prática, pode não ser assim, porque considerando tudo o que está a acontecer neste momento, poderá não haver dinheiro ou chegarem os apoios que precisas. Porque as empresas em termos jurídicos e contabilísticos podem ser mal-acompanhadas”.

Alexandre Silva, um dos intervenientes no debate promovido no âmbito do simpósio "Sangue na Guelra".

Para Hugo Silva, no seu caso, “a grande vantagem em teres uma menor inércia empresarial, é porque tens menos pessoas a quem consultar e a tomar decisões. Contudo, não tens o apoio de um departamento contabilístico e de gestão pré-montado que te tratou de tudo no que respeita aos apoios que, supostamente, estariam a ser disponibilizados”. O chefe de cozinha do Boi-Cavalo sublinhou que face ao encerramento, “a nossa experiência com o take away foi muito rápida porque já tínhamos feito um pop-up anteriormente. Era uma espécie de solução que já tínhamos no bolso. Na desorientação total dos primeiros dias eu não estava a vê-la”.