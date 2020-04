De há seis anos a esta parte, Lisboa acolhe anualmente o encontro internacional que tem trazido até ao nosso país algumas das mais influentes vozes do panorama da cozinha mundial. Para 2020, o “Symposium Sangue na Guelra” esteve inicialmente marcado para 19 e 20 de maio na Fundação Oriente. A pandemia COVID-19, levou, num primeiro momento ao adiamento da edição deste ano.

Agora, a Amuse Bouche, agência organizadora, do Sangue na Guelra, dá-nos conta que grandes nomes portugueses e estrangeiros, estarão connosco a 4 e 5 de maio, ambos os dias das 11h00 às 19h00, numa versão em formato live streaming da iniciativa e "através de um link próprio divulgado nas páginas de Instagram e Facebook do ´Sangue na Guelra` no dia 3 de maio, que poderá ser partilhado por todos quantos queiram apoiar e participar nesta ação", anuncia a organização.

“Lançamos o #ThePowerOfFood, uma edição especial do `Symposium Sangue na Guelra live streaming`, em resposta ao contexto atual do sector da restauração. É urgente discutir o poder da comida e o impacto da pandemia sobre a indústria, em Portugal e no mundo”.

"Como irá o sector recuperar de um abalo desta dimensão? Como sobreviverá a restauração independente? Como lidar com a reavaliação que os consumidores e clientes farão das suas prioridades e hábitos de consumo? Que estratégia podemos implementar para dinamizar os restaurantes, os negócios, os produtores, os consumidores? Qual o futuro do fine dining, mais dependente do turismo? A que restaurantes quereremos ir no futuro?", são algumas das perguntas que terão as respostas possíveis a 4 e 5 de maio.

Desta forma, o simpósio vai reunir no YouTube e Facebook Live, nomes como Dan Barber (Blue Hill Farm), Joan Roca (Celler de Can Roca), José Avillez (restaurante Belcanto), Henrique Sá Pessoa (restaurante Alma), Mauro Colagreco (restaurante Mirazur, primeira posição na The World's 50 Best Restaurants), Alex Atala (restaurante D.O.M.), Rui Sanches (CEO Plateform), Miguel Poiares Maduro, Daniel Humm restaurante (Eleven Madison Park), Alexandre Silva (LOCO Restaurante), Vasco Coelho Santos (restaurante Euskalduna Studio), Ana Roš (restaurante Hiša Franko).

Uma discussão aberta a todos que, de acordo com a agência Amouse Bouche, contará nos diferentes painéis com a moderação de Alexandra Prado Coelho (Público), Miguel Pires (Mesa Marcada), André Magalhães (Taberna da Rua das Flores) e João Wengorovius (livro “We, Chefs”).

Recorde-se que na edição de 2019 o "Symposium Sangue na Guelra", uma criação da dupla Ana Músico e Paulo Barata reuniu centenas de participantes na Gare Marítima de Alcântara, sob o mote “Qual é o poder da comida?”, como aqui dávamos conta.