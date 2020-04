Os chefes de cozinha José Avillez, Ljubomir Stanisic, Vítor Sobral, Alexandre Silva, Vasco Coelho Santos e Marlene Vieira são alguns dos convidados que já passaram pelos episódios do Podcast “Boca Mole”, disponíveis, aqui, em vídeo, mas também acessíveis em áudio e texto, através do website etaste.pt e de várias plataformas como o Spotify e Apple Podcast.

Os dez episódios deste programa no digital são lançados às terças e sextas-feiras, ao longo de cinco semanas e constam de conversas descontraídas e a partir de casa, conduzidas por Paulo Amado, curador gastronómico e diretor das Edições do Gosto.

As personalidades convidadas, sempre do panorama gastronómico nacional contam-nos na primeira pessoa como têm reagido à atual situação de crise sanitária, quer em termos pessoais como em questões de negócio. Criatividade, novos planos já adotados e ideias para o futuro são alguns dos tópicos abordados nesta temporada da série.

O primeiro episódio da terceira temporada, juntou José Avillez, do Grupo Avillez, Pedro Cardoso, do Solar dos Presuntos e Miguel Peres do Pigmeu.