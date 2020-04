“Juntos faremos com que os risos nas esplanadas, os brindes à mesa e os festejos ao balcão não encerrem de vez”. A frase serve de mote ao novo moviment0 de apoio à restauração nacional, o “Juntos Voltamos Já”.

A iniciativa apela aos consumidores que se tornem promotores da sobrevivência de espaços de restauração portugueses com a aquisição de vouchers para utilização futura, após a reabertura dos estabelecimentos. Isto num momento em que a restauração nacional enfrenta uma das suas maiores crises de sempre, com o encerramento da generalidade dos espaços por força do estado de emergência que vigora em Portugal até ao próximo dia 2 de maio.

“Através da plataforma os consumidores podem adquirir vouchers para usufruírem no futuro, gerando liquidez no imediato para o ponto de venda mesmo estando fechado, sendo o valor do voucher na totalidade transferido para os estabelecimentos. Os consumidores podem redimir os seus vouchers assim que os pontos de venda reabrirem, e num prazo de seis meses”, informam-nos os promotores da iniciativa.

Quem quiser participar neste movimento de apoio aos restaurantes, com a aquisição de vouchers para uso futuro, terá de aceder ao site do “Juntos Voltamos Já”. Aí encontra o acesso à lista de estabelecimentos aderentes e naquele/s que seleciona pode adquirir através do serviço SAPO Voucher, o voucher com um valor entre os 5 euros e os 100 euros.

Por seu turno, os estabelecimentos que pretenderem aderir, terão de fazer a inscrição no site do Juntos Voltamos Já, sítio onde encontra descritas todas as condições de participação no movimento.

A iniciativa reúne diferentes marcas da área alimentar e conta com o apoio da AHRESP.