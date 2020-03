Face à crise de saúde pública desencadeada pela pandemia em torno do COVID-19, muitos restaurantes estão a desenvolver serviços de take away, permitindo-lhes manter a atividade. Recorde-se que face às medidas de restrição social impostas como meio de contenção da doença, milhares de estabelecimentos de restauração estão a encerrar portas temporariamente como aqui temos anunciado.

O serviço de take away (para entrega direta ou em casa/empresas) decorre, no entanto, de acordo com novas regras, para garantir a segurança de clientes e prestadores do serviço, nomeadamente os estafetas encarregues de fazer as entregas.

Isso mesmo podemos ler no comunicado emanado pela associação que agrega as empresas de restauração e hotelaria, a ARHESP. Regras que se prendem com o contacto com o cliente: “devem ser promovidos, sempre que possível, os pagamentos através de meios que não impliquem contacto físico entre o estafeta e o cliente”; mas também para segurança do próprio estafeta que “deverá, sempre que possível, lavar a mãos com água e sabão, por exemplo, quando entrar num estabelecimento para recolha de encomendas. Não sendo possível lavar as mãos com água e sabão, deverá desinfetá-las com solução à base de álcool ou com toalhitas desinfetantes, sempre que: entregar uma encomenda, de preferência antes e depois da entrega. Várias vezes ao dia, sempre que se justifique”.

Em Portugal operam inúmeras plataforma de entrega de comida nos domicílios e empresas, tais como a Uber Eats, a Glovo, a Comer em Casa, a Eat Tasty, noMenu ou a SendEAT.

Uber Eats remove a taxa de entrega ao almoço em todos os pedidos

“Para tornar a entrega ao domicílio ainda mais acessível para os portugueses que passaram a trabalhar de casa como resposta ao Covid-19, vamos eliminar a taxa de entrega em todos os pedidos superiores a 5 euros, durante o período do almoço (das 11h00 às 15h00) nos dias da semana (segunda a sexta feira), desde dia 16 até 31 de março”, informa a empresa de entrega de comida ao domicílio.

Para beneficiar da entrega gratuita, há que entrar na aplicação do Uber Eats, ir à secção “Conta” e, no separador “Promoções”, adicionar o código "almoco", seguido do dia e mês correspondentes segundo o formato "ddmm".

A Uber Eats informa, ainda, que “o utilizador poderá ter uma experiência de entrega sem contacto: para isso apenas tem de deixar uma nota de entrega, pedindo para deixar o seu pedido à porta ou na entrada”.

Casa da Comida com refeições caseiras



O estabelecimento redefiniu a sua oferta e disponibilizou as refeições do take away, para entrega direta em casa ou nas empresas. As opções incluem encomendas de refeições congeladas para casa, cabazes familiares que ajudam a planear a semana e encomendas para empresas. As entregas são realizadas na zona da grande Lisboa e nos concelhos de Oeiras e Cascais.

Entre as opções, estão sopas; pratos de peixe, pratos de carne. A carta inclui ainda entradas, pratos vegetarianos, sobremesas vegan e empadas, quiches e saladas.

As encomendas podem ser feitas através de comercial@casadacomida.pt ou 218 115 020.