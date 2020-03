O grupo Sonae Sierra detentor de grandes superfícies comerciais como o CascaiShopping, Centro Colombo, Centro Comercial Continente de Portimão, Centro Vasco da Gama, responde à crise de saúde pública provocada pelo Coronavírus "proativamente”. Desta forma, o grupo informa em comunicado que "apesar de os centros comerciais que gere manterem o seu horário normal de funcionamento, as lojas poderão abrir até às 12h00 e encerrar a partir das 20h00".

Com esta medida de exceção, o grupo internacional visa "manter um serviço razoável e ajustado às necessidades atuais da população, minimizando eventuais riscos", assim como respondendo "às novas necessidades dos lojistas e colaboradores”

A decisão da Sonae Sierra cobre os centros comerciais Albufeira Retail Park, AlbufeiraShopping, AlgarveShopping, ArrábidaShopping, CascaiShopping, Centro Colombo, Centro Comercial Continente de Portimão, Centro Vasco da Gama, CoimbraShopping, Coimbra Retail Park, Estação Viana Shopping, GaiaShopping e GuimarãeShopping.

Por seu turno, a Sonae MC, detentora dos supermercados Continente e Continente Modelo anuncia que "as equipas das lojas Continente estão empenhadas e mobilizadas em manter a atividade com a máxima normalidade. A manutenção dos horários e o esforço acrescido na reposição de produtos permite que todos possam realizar as suas compras e em horários desfasados, evitando assim filas e concentrações de pessoas".

"O Continente tem vindo a seguir atentamente as recomendações das autoridades nacionais e internacionais, tendo delineado um plano de contingência, com vários cenários possíveis, que está a ser colocado em prática de acordo com a evolução da situação em Portugal, para segurança de todos. Assim, e enquanto for possível e seguro para os colaboradores e para os clientes, as equipas do Continente vão manter o nível de serviço habitual das nossas lojas".

Entretanto, o grupo Jerónimo Martins, detentor das marcas Pingo Doce, Recheio, Bem-Estar, Hussel e Jerónymos, anunciou que passa a ter, a partir de 16 de março, segunda-feira, um horário de funcionamento reduzido, encerrando no máximo às 19h00. No caso das lojas Recheio o encerramento será 16h00.

Na página do grupo podemos ler: “Esta é uma medida de resposta à emergência de saúde pública que o nosso país vive, devido à situação epidemiológica do novo Coronavírus – COVID-19”.