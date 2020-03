Na página de Facebook da empresa encontra-se a publicação que aqui reproduzimos.

Na página do Continente online somos também informados de que o serviço conta com novas regras, “seguindo as recomendações das entidades de saúde para contenção do COVID-19”.

Desta forma “não será efetuada a recolha de sacos de plástico no âmbito da nossa política de reciclagem. Creditaremos o valor em Cartão Continente, considerando que efetuou a devolução total dos sacos da encomenda anterior”.

“As entregas ao domicílio passarão a ser efetuadas à porta do Cliente não havendo entrada dos nossos funcionários no local”.

“Irá receber um SMS no dia anterior à data de entrega escolhida a relembrar o horário de entrega. Pode sempre consultar os detalhes da sua encomenda na opção ´histórico` e ainda realizar o cancelamento da mesma de forma fácil, rápida e totalmente online”.

Todos os pagamentos terão de ser feitos através de cartão de crédito, MB Way ou PayPal. Também está limitado o número de lojas com recurso na entrega ao domicílio como podemos consultar aqui.

No caso do Pingo Doce, no acesso à loja online Mercadão (Marketplace que assegura as entregas da marca) é-nos devolvida a informação: “Pico de entregas. Entregas esgotadas para os próximos dias”. Pormenorizando, o Mercadão informa que se encontra com capacidade cheia para vários dias de entrega em algumas zonas. Alguns atrasos pontuais e mais ruturas”. Toda a informação aqui.

Por seu turno, no supermercado online do Corte Inglés a informação não varia face a outros mercados virtuais. Introduzimos o código postal para zona de entrega (no caso vertente, a título de exemplo, a Avenida Duque de Ávila, em Lisboa) e somos notificados de que "os dias e faixas de entregas para os próximos sete dias estão completos. Não é possível fazer agendamentos neste momento".