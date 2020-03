Nunca como antes a expressão consumir local assume tanta relevância. As restrições à circulação decorrentes do Estado de Emergência que vigora no país, associados aos constrangimentos nas deslocações a super e hipermercados, levam-nos a preferir consumir localmente.

A pensar nos negócios de bairro que se mantêm de portas abertas, como mercearias, talhos, padarias, peixarias, lavandarias, drogarias, entre outros ramos de negócio Ana Fernandes Rodrigues, lançou em tempo recorde a plataforma Go Small or Stay Home.

“Em tempo de evitar multidões, este diretório partilha pequenos negócios locais onde podes e deves (com os devidos cuidados) procurar alimentos frescos e mantimentos para continuares saudável durante as próximas semanas”, salienta Ana Rodrigues na apresentação do projeto.

Formada em Ciências de Comunicação e pós-graduada em Digital Experience Design, Ana quer com esta iniciativa apoiar todos os que procuram nas proximidades dos seus lares os negócios e serviços que supram as necessidades de consumo imediatas.

A Go Small or Stay Home é de partilha comunitária: “Conheces o teu bairro como a palma da tua mão? Ajuda quem esteja sozinho e não conheça estes espaços a que pode recorrer. Recomenda as pequenas mercearias, drogarias e serviços que conheces e que estão a ser afetados pela situação atual. Estes pequenos negócios merecem o nosso apoio - agora e daqui em diante”.

Na listagem apresentada surgem-nos as localidades, o tipo de negócio, assim como a morada. O utilizador pode recorrer a filtros para afinar a sua pesquisa.