“Quarantine Tastes”, as provas de vinhos conduzidas por um sommelier

Denomina-se “Quarantine Tastes” a série que António Lopes, sommelier e também diretor de sala do restaurante portuense O Paparico, nos apresenta no Instagram. O objetivo é conduzir-nos em provas de vinhos selecionados.

Nos episódios de poucos minutos, António Lopes, faz-nos a apresentação do vinho em destaque, seguindo-se a prova olfativa e de palato. Não faltam dicas sobre o casamento gastronómico dos néctares com a mesa, assim como a experiência pessoal do sommelier com os produtores dos vinhos apresentados.

Em Quarantine Tastes já foram apresentados vinhos alentejanos (Dona Maria, Reserva 2012), Durienses (Mãos, 2017), Bairrada (Frei João, 2011).

Martin Boutique Wines os vinhos entregues em casa pela mão do fundador

A Martin Boutique Wines, empresa dedicada à venda e distribuição de vinhos e destilados, assume a entrega em Lisboa, Estoril, Cascais, Margem Sul, dos néctares, pela mão do fundador da empresa Pedro Martin e por Nuno Jorge na zona de Coimbra, Aveiro e Mealhada.

De acordo com a distribuidora e também produtora, as entregas são feitas “com todo o cuidado de saneamento e respeito pelas regras”.

Fazendo uma encomenda superior a 50 euros o consumidor escolhe “entrega grátis quando fizer o checkout. A entrega é gratuita acima deste valor, para as zonas mencionadas”, informa a Martin Boutique Wines.

Pedro Martin um dos fundadores da Martin Boutique Wines. créditos: Martin Boutique Wines

“Wine Hour at Hom”, grandes produtores em formato Instagram

A periodicidade deste “Wine Hour at Home”, formato de convívio virtual, nasce de uma parceria entre a Chefs Agency e a Martins Wine Advisor. Estávamos no início do período de quarentena do coronavírus, e comentámos que fazia falta um momento social, que poderia ser em torno do vinho, que unisse as pessoas e se focasse em aspetos mais pessoais de produtores, vinhos e enólogos, e não tanto em aspetos técnicos", explica o wine advisor Claúdio Martins. “Um momento de Wine After Work fazia-nos todo o sentido. Até porque as garrafas de vinho partilhadas são as melhores”, complementa Adriana Fournier, diretora de eventos da Chefs Agency.

Duas a três vezes por semana, o produtor abre uma garrafa especial, a prová-la e a comentá-la, e o wine advisor Claúdio Martins e o sommelier Rodolfo Tristão farão os seus comentários, o primeiro com um ponto de vista mais próximo do consumidor final, o segundo com um parecer mais técnico.

Os participantes poderão colocar as dúvidas que entenderem ao produtor, partilhar fotografias do que estão a beber, e claro, estarem acompanhados ao beber o seu copo.

Produtores internacionais estão também confirmados para os próximos tempos nesta plataforma, como o produtor Loic Pasquet, de Bordéus (França) ou Dominik Huber, da Priorat (Espanha).

“Provas em Casa” os workshops de vinhos em formato live stream

“Provas em Casa”, no formato live stream é conduzido pela relações-públicas da Aveleda, Francisca Van Zeller, que ao longo de 30 minutos (a partir das 19h00), apresenta dicas sobre vinhos, como provar, harmonizar, a diferença entre castas, regiões e estilos e como fazer as escolhas certas.

A especialista em vinhos responde a perguntas em direto e deixa a garantia de responder por escrito a algumas das questões que fiquem pendentes.

A primeira sessão destes workshops à distância abordou as características das diferentes regiões portuguesas e de como influenciam os vinhos aí produzidos. A sessão seguinte está agendada para segunda-feira, 23 de março.