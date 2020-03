Acima de todas as agruras, Itália é bela e a chefe de cozinha Michela Chiappa revela-o nos seus programas

A italo-galesa Michela Chiappa, chefe de cozinha e apresentadora de televisão, chega em abril a nossas casas à boleia do pequeno ecrã, no canal temático de culinária, o 24Kitchen. De uma só vez, teremos a oportunidade de assistir a três programas com esta mulher apaixonada pela cozinha transalpina: “Michela’s Classic Italian”, “Michela’s Tuscan Kitchen” e “Simply Italian”.

Os programas refletem as origens italianas da chefe de cozinha, acompanhando-a numa viagem pela gastronomia daquele país.

Em “Michela’s Classic Italian” (três episódios de 30 minutos), Michela confeciona receitas italianas tradicionais, de uma forma fácil e conta também com a presença de celebridades como Jamie Oliver e Ruth Rogers, que nos falam da singularidade destas receitas. O programa inclui pratos clássicos, para além de algumas escolhas mais inesperadas, ensinadas pelos avós italianos da chefe.

créditos: 24Kitchen

Já “Michela’s Tuscan Kitchen” (dez episódios de 20 minutos), apresenta-se como um guia para comida italiana, com um roteiro pelos vários pontos gastronómicos do sul da Itália, enquanto explora os pratos e ingredientes exclusivos desta região. Em cada episódio, vai ser possível ver Michela explorar e provar ingredientes, receitas e formas de comer ao estilo do sul de Itália, antes de passarmos para a sua cozinha, onde irá preparar deliciosos pratos italianos inspirados nas suas experiências.

créditos: 24Kitchen

Por fim, em “Simply Italian” (quatro episódios de 20 minutos) Michela e as suas duas irmãs preparam pratos tradicionais italianos e massa fresca desde crianças. Os espectadores terão a oportunidade de afinar as competências básicas para preparar massa, tal como a fazem em Itália, demonstrando como a massa fresca é motivo de celebração e tem potencial para transformar qualquer refeição num banquete. A chefe de cozinha viaja também até ao norte de Itália, onde estão as suas raízes, para descobrir tudo o que há para saber sobre a verdadeira pasta.

O programa estreia terça-feira, 7 de abril, às 21h50, em episódio duplo. As emissões decorrem de segunda a sexta-feira, às 21h50, em episódio duplo.