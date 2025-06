O Ciao Nonna inspira a sua ementa nas receitas das “nonnas”(avós) italianas – uma homenagem à tradicional cozinha de conforto, embora com um contemporâneo.

No menu, os comensais podem encontrar massas artesanais como Bigoli, Fusilli e Fettuccine Riccia, preparadas com ingredientes de origem italiana e seguindo técnicas artesanais. Destaca-se também a pizza in pala, com massa crocante e recheios generosos cheios de sabor.

O espaço conta com uma cozinha aberta ao público, uma zona de produção artesanal de massa e até a possibilidade de levar massa fresca para casa, ideal para quem pretende pôr à prova os seus dotes culinários.