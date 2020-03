Na carta fixa, encontramos panquecas totalmente personalizáveis com três massas disponíveis (simples, aveia e vegan/gluten-free), diferentes coberturas (ex. Nutella, manteiga de amendoim, compota de frutos vermelhos ou de morango), crunchy (ex. Oreo, bolacha Maria, granola, coco,) e frutas (ex. ananás, morango, quivi, maça). A taça de açaí e a panqueca salgada também não foram esquecidas.

Para além das panquecas, O Diplomata e O Consulado apresentam os seus quatro menus de brunch, a partir de 10 euros, um menu “Brunch Novidade” e um “Brunch Família”.

Todos os dias, O Diplomata e O Consulado terão uma opção de salada, uma tosta, um rosti, um bagel e uma smoothie bowl do dia que serão divulgados no seu Instagram.

Por seu turno o Noshi - Coffee Garden servirá em take away e delivery (Uber Eats), a partir de 1 de abril, todos os dias das 10h00 às 15h00 e das 18h00 às 22h00, com grande parte da sua carta disponível e ainda um menu diário. 10% das receitas serão doadas ao Hospital Santo António, como apoio à luta contra o COVID-19.

Entre as opções da carta, o Pudim de Chia, as panquecas, os “Street Tacos” e os “Nachos Soul”, e as “Focaccias & Burgers”. Para o almoço e jantar, os noodles de frango, o bulgur turco e os couscous e Salmão. O prato do dia fará parte do “Menu de Almoço” por 11,5 euros, que inclui também uma sopa. Pedidos pelo telefone 222 053 034.