O complexo areolo mamilar é uma unidade funcional, situado na zona de maior procidência da mama, num ponto em que 45% da mama esteja para cima e 55% para baixo discretamente lateral em relação à linha média vertical. É constituído pela areola (zona circular de cor mais escura que a restante mama) e pelo mamilo (situado na zona central da aréola normalmente fazendo ligeira protusão).

Os canais galactóforos desembocam no mamilo sendo por aí que o leite sai.

A cor do complexo areolo mamilar com se disse é mais escura que a restante pele. Muitas vezes mimetiza a cor dos lábios podendo, no entanto, ser muito mais escuro ou claro.

O diâmetro da aréola é de 4 cm em média (um pouco menor que uma bola de golfe) podendo, no entanto, ser muito menor ou muito maior ocupando grande parte da mama. O mamilo tem normalmente um diâmetro de 1,3 cm (parecido com o diâmetro de uma bateria AA) e uma projeção de 0,9 cm (parecido com a dimensão de uma joaninha. Também os mamilos podem ter diferentes dimensões de muito pequenos até enormes tamanhos.

De realçar que, quer a projeção do mamilo que aumenta, quer a dimensão da aréola que diminui, mediada pela contração das fibras de musculo liso por estimulação direta ou indireta do complexo areolo mamilar durante a amamentação, estímulos sexuais ou outros.

Quanto à projeção, os mamilos podem ser protusos quando de destacam alem do plano da areola (sendo esta a situação mais comum), planos ou rasos quando estão no mesmo plano da areola ou invertidos quando se localizam totalmente dentro da mama como se fossem umbigos (em 3% das mulheres).

Qualquer uma destas projeções pode ser simétrica ou unilateral com todas as combinações possíveis.

Outras alterações dos mamilos incluem:

a) Mamilos duplicados ou bífidos em que no centro da mesma areola existem dois mamilos ou um mamilo fendido em dois

b) Mamilos supranumerários em que um ou mais mamilos isolados, com ou sem aréola, com ou sem mama suplementar subjacente surgem fora da mama, ao longo de uma linha arciforme que vai da axila á virilha. A situação mais comum é a de um ou dois mamilos isolados, mas estão descritas situações de até 10 mamilos. Os mamilos supranumerários ocorrem em 1 em cada 18 pessoas.

c) Mamilo ausente é uma situação congénita rara com ausência de um ou dos dois mamilos. Muitas vezes acompanha-se simultaneamente de ausência congética da mama.

Cuidados com o soutien

A mama é constituída por pele, tecido adiposo e tecido glandular situando-se na face anterior do tórax. A sustentação da mama bem como a manutenção da sua forma depende grandemente dos ligamentos de Cooper que são estruturas fibrosas que se estendem da fáscia pré peitoral à pele. Não existe, portanto, nenhuma estrutura de suporte ativo da mama ou seja não há músculos que ajudem a manter a forma e a posição das mamas.

Outro ponto a considerar é o tamanho da mama. Esta pode ser tão pequena que praticamente não se projete para fora do plano do tórax até mamas gigantes com vários quilos de peso.

É obvio que o stress sobre forma da mama (em que o mamilo deve estar acima do sulco sub mamário) bem como o desconforto causado nos ombros e coluna cervical entre outros varia imenso com o peso da mama.

O nome soutien é importado do francês e quer dizer suporte, sustentação.

Assim, e excluindo considerações culturais e de etiqueta social o uso de soutien numa mama muito pequena pode ser indiferente, mas em mamas médias ou maiores funciona como suporte, aliviando a tensão nos meios de suporte intrínsecos da mama. Isto é sobretudo verdade quando se faz desporto em que as oscilações causam aumento pronunciado da força exercida sobre os tecidos.

Se queremos ter uma sustentação eficaz da mama como é o caso da atividade desportiva ou o pós operatório de cirurgia mamaria devemos usar soutiens com uma boa capacidade de sustentação elástica, alças largas para não magoar os ombros e com uma caixa bem adaptada para conter uniformemente toda a mama. Em qualquer outra situação todos os outros tipos de soutien servem desde que a utilizadora se sinta confortável. Durante a noite quando se está deitado não há necessidade de usar soutien uma vez que a ação da gravidade está anulada. No entanto, no pós-operatório de cirurgia mamária normalmente é recomendado o uso de soutien dia e noite nas primeiras quatro semanas.

Infelizmente, o uso sistemático de soutien não previne em a ptose mamaria não se sabendo inclusivamente qual é a sua eficácia real.

Cuidados em casa

O cancro da mama é a neoplasia mais prevalente no mundo ocidental atingindo um em cada oito mulheres ao longo da sua vida e é a segunda causa de mortalidade por cancro nas mulheres.

Parte dos avanços no tratamento e cura desta doença repousa na deteção precoce durante os rastreios por mamografia e ecografia da população geral.

A necessidade de deteção precoce levou a pensar que o auto exame mamário poderia ser um meio universal, barato e

acessível de identificar estas neoplasias num estadio inicial.

No entanto, a sua implementação é muito controversa e não se verificou, a não ser em países de recursos muitos escassos, qualquer evidencia da sua eficácia na melhoria da sobrevida. Pelo contrário é causa de ansiedade, biopsias escusadas, diagnóstico de falsos positivos entre outros.

Isto não invalida que em vez de um exame sistemático da mama por quadrantes mensal se tome consistência da sensibilidade normal da mama, da aparência usual dos mamilos e da sua sensibilidade e da sensibilidade da mama ao toque.

Deve recorrer ao seu médico se:

1) Massa dura na axila ou pescoço

2) Sensibilidade aumentada

3) Secreção mamilar (sem ser leite)

4) Vermelhidão aumento da temperatura ou prurido intenso

5) Alteração da forma do mamilo

6) Endurecimento ou deformação (por exemplo retração) de uma área da mama

7) Aumento de volume de uma mama

Um artigo do médico e cirurgião plástico Rui Leitão.