Face à urgência em conter o surto de coronavírus em Portugal, o primeiro-ministro António Costa anunciou, na noite de 12 de março, medidas de encerramento ou restritivas para discotecas e similares, assim como a redução para um terço da lotação máxima de cada estabelecimento de restauração”.

No terreno, o número de cancelamentos de reservas e quebra na clientela nos estabelecimentos de restauração é galopante. Nem mesmo casas com as tão almejadas estrelas Michelin escapam à razia, como aqui relatava o chefe de cozinha Rui Paula que na sua Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira) acusa quebras de clientela na casa dos 60%. Também os chefes de cozinha Alexandre Silva (Loco) e Ljubomir Stanisic (100 Maneiras) sublinham a agonia do setor, embora reconhecendo o momento muito sensível que atravessamos.

A associação que representa as empresas do setor, a AHRESP, criou na sua página online um guia onde reúne todas as medidas que os estabelecimentos devem tomar para prevenir a expansão do contágio por COVID-19, acrescentando que "estamos em contacto direto e permanente com a Direção-Geral da Saúde sobre este assunto, pelo que sempre que existirem novas orientações e procedimentos, partilharemos de imediato".

Em extremo, dezenas de restaurantes optaram por encerrar as suas portas temporariamente, embora não adiantando uma data prevista para reabertura.

A 12 de março o Grupo Amorim Luxury, comunicava o encerramento por tempo indeterminado dos quatro restaurantes lisboetas que detém, nomeadamente os JNcQUOI Avenida, JNcQUOI Ásia, JNcQUOI Club e Ladurée.

Já a 13 de março, o Grupo José Avillez confirmava o encerramento também temporário dos restaurantes em Lisboa e no Porto, Beco, Cantina Peruana, Rei da China e Mini Bar Porto.

José Avillez. créditos: Grupo José Avillez

“Face à ameaça crescente de propagação do vírus COVID-19, o Grupo SANA tomou preventivamente a decisão de encerrar temporariamente os espaços de restauração SUD Lisboa, A Pastorinha e Fifty Seconds”, anunciavam as redes sociais da empresa a 13 de março.

Também a administração da Estoril Sol, requereu ao Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos o encerramento temporário do Casino Estoril, do Casino Lisboa e do Casino da Póvoa, a partir 14 de março, o que inclui os diversos restaurantes daqueles espaços.

Um clássico dos comeres lisboetas, o Solar dos Presuntos, também anunciou o encerramento temporário de portas a partir de 14 de março “sem previsão de abertura”, adiantando que “face à delicada situação vigente, não podemos esperar nem mais um dia. Importa tomar decisões imediatas e, por isso, vamos estar encerrados e, toda a nossa equipa sem exceção, de quarentena”.