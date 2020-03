“Pela nossa cidade e pela sua saúde: fique em casa!”. Este é o apelo que nos deixa a entidade responsável pelo Time Out Market Lisboa, instalado no histórico edifício do Mercado da Ribeira, no dia em que decide fechar portas temporariamente como medida de contenção à disseminação do Coronavírus. Isto, seguindo as determinações de dezenas de outros espaços de restauração.

“Esta noite fecharemos o Time Out Market Lisboa pelo tempo que for necessário para colaborar no esforço conjunto de cidadania que é a quarentena voluntária”, sublinha a detentora deste espaço a Time Out Lisboa.

Na publicação que deixa no Facebook, a equipa do Time Out Market Lisboa sublinha que “reavaliaremos a situação todas as semanas, mas enquanto houver motivo de força maior, que é o risco de saúde publica provocado pelo COVID-19, não facilitaremos situações de contágio”.

Recorde-se que o Time Out Market Lisboa reune cerca de 30 espaços de restauração servidos por 700 lugares sentados em área coberta e mais 2o0 de esplanada.

Um espaço que acolhe bancas de rostos bem conhecidos da cozinha nacional como Henrique Sá Pessoa, Marlene Silva, João Rodrigues, Alexandre Silva.