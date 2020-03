Em finais de 2019, Alexandre Silva inaugurou mais um restaurante na capital com a sua assinatura, o Fogo, juntando-o ao seu premiado Loco, assim como ao espaço que gere no mercado da Ribeira, também em Lisboa.

Agora, com a restauração a ressentir-se dos constrangimentos causados pela pandemia provocada pelo novo Coronavírus, Alexandre Silva expressa o seu estado de espírito usando a sua página no Instagram. Cancelamentos de reservas e ausência de clientes são apenas duas das realidades que amarguram os empresários da restauração.

“O Mundo e Portugal já passaram por várias crises no setor de hotelaria, eu próprio apesar da idade vi algumas crises acontecerem, passei por elas, senti-as. Sempre lutei para ser o melhor profissional possível, sempre lutei pelas pessoas que trabalham comigo, mas neste momento, sinto-me impotente. Tudo o que ajudei a contruir foi com trabalho árduo, com equipas fortes e bem formadas e muita responsabilidade”.

Alexandre junta-se neste desabafo a outros chefes de cozinha nacionais apreensivos com a atual situa, como aqui já reportámos com as palavras de Rui Paula (Casa de Chá da Boa Nova) e de Ljubomir Stanisic (100 Maneiras).